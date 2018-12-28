39 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanana kararıyla 39 mülki idari amiri, birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltildi.
İçişleri Bakanlığının, bazı mülki idare amirlerinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanun ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe istinaden 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltildi.
Kararda verilen listeye göre birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltilen isimler şu şekilde: Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
Mülkiye Başmüfetişi Mehmet Atilla
Şahin, Ahmetli
Kaymakamı Gökay Özkan, Taşköprü
Kaymakamı Ercan Çiçek, Ankara Valiliği
Hukuk Müşaviri Sibel Köse
,
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfetişi Ozan Gazel, Silopi
Kaymakamı Sezer Işıktaş, Hukuk Müşaviri Ahmet Karape, Ergani
Kaymakamı Hüseyin Sayın, Bünyan
Kaymakamı Ömer Şahin, Gerze
Kaymakamı Murat Güven, Elmadağ
Kaymakamı Turgay Ünsal, Mut
Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz
,
Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Osmaniye
Vali Yardımcısı Metin Esen, Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan, Cihanbeyli
Kaymakamı Mustafa Kutlu, Çaycuma
Kaymakamı Serkan
Keçeli, Dalaman
Kaymakamı Ali Gündoğan
, Yumurtalık
Kaymakamı Asalet Karabulut, Islahiye
Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan
, Gümüşhane
Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Terme
Kaymakamı Mehmet Parlak, Vize
Kaymakamı Soner Zeybek,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, Niksar
Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan
,
Mülkiye Testiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi, Kulu
Kaymakamı Ali Edip Budan
, Gediz
Kaymakamı Muhammet Önder,
Hukuk Müşaviri Aslı Kuzulu,
Mülkiye Müfettişi Özgür Aslan, Osmancık
Kaymakamı Hakan Alkan, Uşak
Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Kilis
Vali Yardımcısı Şükrü Özcan
,
Mülkiye Müfettişleri Serdar Köse ile Mahmut Ağbal, Adıyaman
Vali Yardımcısı Ayhan Akpay
,
Mülkiye Müfettişi Veysel Çiftçi
ve Afyonkarahisar
Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe. - ANKARA