#39;satıyorum, Satıyorum, Sattım, 50 Tl': İstanbul Balat'ta Her Bütçeye Uygun Müzayede
1 saat önce
İkinci el eşyalar, kullanılmış mobilyalar, oyuncaklar, İstanbul Balat'ta açık artırma yönetimiyle son derece makul fiyatlara alıcı buluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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