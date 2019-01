39. Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında gerçekleşen 39. Savunma Sanayi Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80'i de gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında gerçekleşen 39. Savunma Sanayi Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80'i de gitti. Buna rağmen 1 pilot 5 pilotun işini yapmak suretiyle, müthiş bir performans gösterdiler.



Düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Komutanı Hv. Tuğgeneral Gürhan Ergürhan ve çok sayıda askeri personel ile özel sektör temsilcileri katıldı.



Düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin askeri güç bakımından en etkili olan 9'uncu ülkesi olduğunu söyleyerek, "Yakın gelecekte bu gücü korumanın yolu, güçlü ekonomi ve ileri teknoloji yatırımlarıdır. Son dönemlerde bu doğrultuda hızlı adımlar attık. 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayinin dışa bağımlılık oranı yüzde 35'ler seviyesine inmiş. Türk Hava ve Savunma Sanayi cirosu 7 milyar dolara ulaşmış. Dört firmamız dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına listesine girdi. Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik" ifadelerini kullandı.



"F-35'lerin mülkiyeti bize geçtiğinde toplam 100'den fazla uçağımız olacak"



Milli Savunma Bakanı Akar ise konuşmasında, "Önümüzdeki en önemli karşılaşabileceğimiz konu F-35'lerin bir şekilde o süreç devam edip de mülkiyetimize geçtiğinde toplam 100'den fazla uçağımız olacak. Bunların bakım ve onarımı da yine burada gerçekleşecek. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar hem bu fabrikada hem de diğer fabrikalarımızda çok büyük çok ciddi işler yapıldı. Bunların çok daha iyisi yapılacak. Burada eksiklerimiz yanlışlarımız var, ama bunları da düzelteceğiz. Bunlar çok açık, yani bizim iddiamız açık olmak, tartışmaya, istişareye, öğrenmeye açık olmak" dedi.



"Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı"



15 Temmuz'dan sonra pilot konusunda olan sıkıntının çok daha arttığını belirten Bakan Akar, "Tabi her şeyi bizim yapmamız mümkün değil, ama yapılan bazı şeyleri yapanlardan çok daha etkili kullanmak söz konusu. Onun içi F-16'lar her ne kadar bizim üretimimiz olmasa da pilotlarımız gerçekten bu milletimizin her bir ferdinin gördüğünde, duyduğunda dinlediğinde tüylerinin diken diken olacağı şekilde büyük bir başarı ile kullandı pilotlarımız. Bizim pilot sayısında zaten sıkıntımız vardı. Hain darbe girişiminden sonra o sıkıntımızın üstüne yüzde 80'i daha gitti. Yani elimize 100 pilot vardı. Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80 de gitti. Buna rağmen bir pilot 5 pilotun işini yapmak suretiyle, müthiş bir performansla silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını, silahlı kuvvetlerin ateş desteğini müthiş bir şekilde sağladılar ve operasyonların başarısında önemli bir rol oynadılar" şeklinde konuştu.



Akar'dan Fenerbahçe benzetmesi



Savunma sektöründeki kuruluşlarının başarısından esprili bir dille bahseden Milli Savunma Bakanı Akar, "Bizim burada savunma sektörümüzdeki kuruluşlarımızdan; ASELSAN, TAİ, ROKETSAN, STM gibi kuruluşların dünya devleri ile yarışması bizim için gerçekten büyük bir zevk oluyor. Fenerbahçe'nin Real Madrid ile maçı gibi bizim hoşumuza gidiyor. Fenerbahçe'ninki biraz zor kazanması da, savunma sanayinin devlere karşı yürüttüğü mücadelede kazanma şansı çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin küresel güç vizyonu çerçevesinde etkin, yerli ve yenilikçi bir yaklaşımla çok daha önemli başarılar çıkacağımıza, çıtayı her geçen gün yükselttiğimize, daha önce çok uğraştığımız şeylerden artık zevk almamaya başladığımızı biliyoruz"



Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olan soru-cevap bölümü ile devam etti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı

Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi