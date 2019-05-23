39 suçtan aranıyordu, Nevşehir'de yakalandı
8 saat önce
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis, 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M. yakaladı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:52 Kaynak: AA
'in Hacıbektaş
ilçesinde polis, 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M. yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir araç plakası bildirilerek sürücüsü Ö.M'nin firari olduğu iletildi.
39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis ve 54 bin 600 lira ceza bulunan 43 yaşındaki firari Ö.M'nin kullandığı aracın MOBESE kayıtlarından Hacıbektaş ilçesine giriş yaptığını tespit eden polis, aracı ilçe merkezindeki bir otoparkta park halinde buldu. Araç
yakınında tedbir alan polis, Ö.M'yi araca bindiği sırada yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ö.M. işlemlerinin ardından Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
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