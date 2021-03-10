39 traktör sürücüsüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

39 traktör sürücüsüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulandı
10.03.2021 11:53
Bilecik'te gerçekleştirilen traktör denetiminde 39 araç sürücüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, 21 traktör ise trafikten men edildiİl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından traktör ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bilecik'te gerçekleştirilen traktör denetiminde 39 araç sürücüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, 21 traktör ise trafikten men edildi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından traktör ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 404 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlali yapan 39 traktör sürücüsüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 21 traktör trafikten men edildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan sürücülerdeki "yakalanma riski duygusunu" arttırmak için denetimlerin sürdürüleceği aktarıldı. - BİLECİK
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