#39;türk Gazetecilerin Meslektaşlarının Hapsedilmesini Meşru Görmesi Sapkınlık' - Rsf Genel...
45 dakika önce
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), tüm dünyada basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarını korumak için mücadele ediyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), tüm dünyada basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarını korumak için mücadele ediyor. Euronews
Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk olan RSF Genel Sektereri Christophe Deloire ile dünya genelinde basın özgürlüğü ihlallerini ve Türkiye
'yi konuştuk. …
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:56 Kaynak: Youtube
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