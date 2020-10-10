39. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı - Son Dakika

39. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı

10.10.2020 16:17
39. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı, System.String[]

39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrim içi olarak hem de birçok film gösterimiyle yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrim içi olarak hem de birçok film gösterimiyle yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle bu yıl festival galaları Filmekimiyle birleşti. "Filmekimi Galaları" filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin c¸evrim ic¸i gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da da erişime açılıyor.

Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim'de açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrim içi platformu filmonline.iksv.org'da gösterilecek.

39. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 39. Uluslararası İstanbul Film Festivali başladı - Son Dakika Magazin

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