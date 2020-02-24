39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başlıyor

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor.