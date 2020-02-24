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39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başlıyor
31 dakika önce
39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı.
39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05
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