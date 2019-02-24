39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda da Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda da Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Trabzon Valiliği önünde başlayan organizasyon tamamlandı.



Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1.01.43'lük derecesiyle Etiyopyalı Getaye Gelaw ilk sırayı alırken, onu 1.01.47'lik zamanıyla Kenyalı Hillary Kering ikinci, 1.01.49'luk zamanıyla da Burundili Onesphore Nzikwinkuni üçüncü sırada takip etti.



Kadınlar kategorisinde ise 1.09.53'lük derecesiyle Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli yarışı ilk sırada tamamladı. Kimeli'nin ardından 1.09.57'lik zamanıyla Etiyopyalı Meskerem Seifu Amere ikinci, 1.12.00'lık zamanıyla ise Etiyopyalı Chaltu Dida Negase üçüncü oldu.



Halk koşusu ve 11.5 kilometre yarışı yapıldı



Organizasyon kapsamında yarı maraton dışında, 24.'sü yapılan halk koşusu ile 4. kez düzenlenen 11.5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi.



Etkinliğin 11,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde, 37.21'lik zamanıyla Etiyopyalı Argechev Assefa Tolo, kadınlar kategorisinde ise 42.34'lük derecesiyle Elif Tozlu Mert birinci sırayı aldı.



Halk koşusunda erkeklerde Tolga İpek birinciliği, Mahsun Toprak ikinciliği, Muzaffer Altıntaş üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde İlayda Civelek birinci, Hilal Ecrin Karagöz ikinci ve Berazir Değer de üçüncü oldu.



Öte yandan, halk koşusuna katılan engelli sporcu Büşra Asena Küçücük Kaplan'ın ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak koşması da ilginç bir görüntü oluşturdu.



Yarışı tamamlayan Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koşmayı çok sevdiğini belirterek, "Koşarken ayakkabılar beni rahatsız etti. Yarışı da ayakkabılarımı da bırakamazdım. Ayakkabılarımı elime alarak koşuyu tamamladım." ifadelerini kullandı.

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