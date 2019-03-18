Son Dakika Haberleri: 39.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Samandağ'da Başladı

39.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Samandağ'da Başladı

1 saat önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde, Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı.

39.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Samandağ'da Başladı, System.String[]

18 Mart Pazartesi günü başlayan eğitim 30 girişimci adayın katılımıyla 4 gün sürecek.

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle girişimcilik kursu 18 Mart Pazartesigünü Saat 10.00 da Samandağ Belediyesi eski meclis salonunda başlatıldı.

Eğitimler Kobi Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter tarafından veriliyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde Kobi Danışmanı ve Girişimcilik eğitmeni Tansel Öter, girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında kursiyerleri bilgilendirecek.

Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları tarafından yapılan açıklamada;"39. Uygulamalı girişimcilik eğitimimizbugün itibarıyla başladı. Belediye Başkanımız sn. Mithat Nehir'in öncülüğünde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimlerinde1200 civarında hemşerimize ulaştık.Yüzlerce işyerinin açılmasına vesile olduk. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan istihdam ihtiyacının karşılanması , ilçe ekonomisinin canlanmasına bir nebzede olsa katkı sunduk. Eğitimlerimize katılan hemşerilerimize başarılardiliyorum. Bol kazanç diliyorum. Çalışkan Samandağ insanı bu girişimciruhla bir çok başarıyaimza atacaktır. Buna yürekten inanıyorum."ifadelerine ye r verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

Mithat Nehir, Samandağ, Güncel
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