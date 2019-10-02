39 yaşındaki doktor kanserden hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 39 yaşındaki pratisyen hekim, yakalandığı kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.



Lüleburgaz Devlet Hastanesinde 2012 ile 2015 yılları arasında acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapan İlke Tomruk (39), 4 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Tomruk'un ölümü sevenlerini üzüntüye boğarken, doktorun cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş Camii'nde kılınan cenaze namazına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ve çok sayıda kişi katıldı.



Hastanede görev yaptığı süre boyunca herkesin gönlünü kazanan İlke Tomruk'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, 11 yaşındaki oğlu Deniz Tomruk'un cenaze namazında annesine karşı son kez görevini yerine getirmesi duygulandırdı. Tomruk'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakızköy Mezarlığı'na defnedildi. - KIRKLARELİ