Son Dakika Haberleri: 39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da
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39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da

1 dakika önce

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Arjantinli pota altı oyuncusu Luis Scola'yı kadrosuna kattı.

39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da, System.String[]

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Arjantinli pota altı oyuncusu Luis Scola'yı kadrosuna kattı.


Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Milano kulübünden yapılan açıklamada, son iki sezondur Çin'de forma giyen 39 yaşındaki Scola ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.


İspanya'nın Tau Ceramica takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Scola, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets'te görev yaptı. Tecrübeli basketbolcu, 2017'de NBA'den ayrıldıktan sonra Çin'in Shanxi Brave Dragons ve Şanghay Sharks ekiplerinde oynadı.


Arjantin'in 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ekibinde yer alan Scola, ilerlemiş yaşına rağmen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da forma giydi ve gümüş madalyaya ulaşan takımında 17,9 sayı, 8,1 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:11 
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