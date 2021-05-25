39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

25.05.2021 17:57
39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. Vefatı büyük üzüntü yaratan modelin ölümü hakkında açıklamada bulunan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık hizmetleri Sözcüsü Charalambos Charilaou, modelin kesin ölüm nedenininin aşı kaynaklı olup olmadığını henüz bilmediklerini söyledi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu bu ay içerisinde yaptığı açıklamada 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

18 YAŞINDAKİ HEMŞİRENİN DE KANI PIHTILAŞMIŞTI

Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin çarpıcı uyarılar yapılmasına rağmen, aşıyla ilişkilendirilen ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Avustralya'da AstraZeneca aşısı yaptıran 18 yaşındaki Ellie Peacock adlı hemşirenin kanında pıhtılaşma meydana gelmiş ve 18 yaşındaki Ellie Peacock, yoğun bir tedavi sürecine alınmıştı.

39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

AstraZeneca aşısı olduktan sonra sorun yaşayan 40 yaş altı bir vaka da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden geldi. AstraZeneca aşısı yaptırdığı öğrenilen 39 yaşındakiStephanie Dubois adlı model, aşı yaptırdıktan çok kısa bir süresonra hayatını kaybetti.

PIHTILAŞMA OLUŞMAYA BAŞLADI

Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhltışma oluşmaya başladı. Durumu kötüleşen Dunois, 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan model, "Sabah uyandığımda iyiydim fakat bir saat sonra titremeye başladım, eklemlerim, tutuldu, nefes almakta zorlanmaya başladım. İliklerime kadar üşüyorum. Annem ve babam beni test için hastaneye götürdü. Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım Kovid-19 aşısının yan etkilerini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN 5 GÜN SONRA KOMAYA GİRDİ

Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu iyice kötüye giden Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi. Acil olarak yoğun bakıma kaldırılan genç modelin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaşanan üzücü olayın ardından açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Charalambos Charilaou, modelin ölümünün kesin olarak aşıdan kaynaklı olduğu onaylanmadığını, şüpheli ölümün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağını söyledi.

39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya 39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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