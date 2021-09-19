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39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor

19.09.2021 10:46

39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor Doğa koşulları ve hastalık nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında Türkiye'ye getirilen Kırgız...

39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor

YOZGAT - Doğa koşulları ve hastalık nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Afganistan'ın Pamir Yaylasından Türkiye'ye getirilen ve değişik kentlere yerleştirilen Kırgız Türklerinden yaklaşık 34 aile, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan konutlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Burada Kırgız kültürünün gelenek ve göreneklerini yaşatan Kırgız erkekleri deri işlemeciliği ve hayvancılık ile Kırgız kadınları ise halı ve kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor. Kırgızlar sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında sportif alanda atalarından kalan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen kemik ile oynanan 'Aşık Oyunu'nu da Yozgat'ta yaşatmaya çalışıyor.

Refah ve huzur içinde Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu yaşayan Kırgız Türkleri, ülkedeki eğitimlerinin ardından devlet yönetiminin çeşitli kademelerinde ve her çeşit meslekte yer alıyor.

39 yıl önce yaşadıkları zorlu hayatın anılarda kaldığını belirten Kırgızlar, kendilerine Türkiye'de her türlü imkanın sağlandığını ve kendilerini ülkelerindeymiş gibi hissettiklerini belirtiyorlar.

"Türkiye'de yaşamaktan mutluyuz"

Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını söyleyen Yenifakılı Kırgızları Dernek Başkanı Gencekul Timur, "Türkiye'ye biz 1972 yılında Rusların Bolşevik ihtilalinden dolayı Afganistan'ın Pamir Yaylasından göç ederek Pakistan'a geldik. Pakistan'da 2 sene kaldıktan sonra oranın hava şartları sıcak olduğu için orada yaşamak zor olduğu için Türkiye ve Amerika Büyük Elçiliğine başvurduk. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren döneminde başvurumuz kabul edildi. 4 tane köyümüzü Türkiye'ye gelmesini kabul ettiler. Bunlardan birisi de Van'ın Erciş ilçesine Ulupamir'e 1982'de oraya göç ederek yerleştik. 7 yıl önce de Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine yerleştik. Burada kendi kültür ve geleneklerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye'ye gelip yaşamaktan mutluyuz. Yenifakılı ilçesine 34 aile geldik. Yaşlı aylığı ve Kırgız el sanatları yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Abdul Hakim Galip ise "Burada olmaktan çok mutluyuz, Rabbim razı olsun Türk Devleti bize iyi baktı. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Çocuklarımız okudu bazıları öğretmen bazıları subay oldu. Rabbime şükürler olsun" şeklinde konuştu.

"Devletimiz bize çok iyi bakıyor"

Kırgız Türklerinden Ahmet Han Timur da "Türkiye'ye 1982 yılında Afganistan'ın Pamir yaylasından geldik. Ben Afganistan'da doğdum. O zaman Rusya ile Afganistan'ın arası bozuldu. Bizim liderimiz de gençlerimiz bozulacak. Biz de gidelim dedik. Pakistan'a geldik. Orada 5 sene kaldık. Pakistan Devleti bize çok iyi baktı ama 40 derece sıcaklığa dayanamadık. Çok kişimiz orada vefat etti. Sonra Türkiye ve Amerika'ya dilekçe verdik. İkisi de bizi kabul etti. Ama biz Türkiye'ye gidelim dedik. İslam devleti, canımız, kanımız bir buraya geldik. Devletimiz bize burada çok iyi bakıyor. Konut, araba verdi, maaşımızı verdi. Çocuklarımız okudu, aralarında öğretmen olanı var, doktor, subay olanı var. Nüfusumuz çoğaldı. Herkesle kaynaştık. Bir yerde kardeş gibi olduk. Devletimiz vermediği hiçbir şey kalmadı her şeyi verdi. Devletimize Rabbim zeval vermesin" ifadelerine yer verdi.

39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor
39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor
39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor
39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor

cumhurbaşkanı, Afganistan, Türkiye, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 39 yıl önce Afganistan'dan göç eden Kırgızlar, Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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