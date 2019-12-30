39 yıl sonra bir araya geldiler - Son Dakika
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39 yıl sonra bir araya geldiler

6 saat önce

Sosyal medya, 39 yıl önce Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde birlikte görev yapan askerler arkadaşlarını Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya getirdi.

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Sosyal medya, 39 yıl önce Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde birlikte görev yapan askerler arkadaşlarını Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya getirdi.


Rizeli Ali Çorapçı, Mehmet Yılmaz ve Uğur Çetin'in yazışmaları sonucu 1981'de Geyikli 4. Deniz Piyade Taburunda vatani vazifelerini yapan 62 kişi İnegöl'de bir araya geldi.Yemekte aileleriyle bir araya gelen 4. Piyade Taburu, 39 yıl sonra, o günün komutanı Albay Bülent Zenginyürek'e tekmil verdi. Tezkerelerini aldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını sürdüren asker arkadaşları buluşmada duygulu anlar yaşadı. Aradan geçen 39 yılın ardından ikinci kez buluşan arkadaşlar, askerlik hatıralarını paylaşıp hasret giderdi. Çavuş Uğur Çetin, "Memleketin dört bir yanındaki silah arkadaşlarımla 39 yıl sonra İnegöl'de bir araya geldik. İnegöl Kaymakamımızın da katıldığı buluşmadan çok memnun kaldık. Hatıralarımızı tazeledik. Yıllar geçse de ayrılmak istemiyoruz. İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla İnegöl Kent Müzesi'ni, Oylat Mağarası'nı gezdik ve İnegöl köftesini yerinde yedik. Gelecek yılın eylül ayında tekrar bir araya gelmek için Marmaris'te olacağız" dedi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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