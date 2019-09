39 yıl sonra ilk defa buluştular

1980-1981 yılları arasında Diyarbakır Devegeçidi Topçu Taburu 1'inci ve 2'nci bataryada vatani görevini yapan 25 kişi, 39 yıl sonra Ankara'da buluştu. Buluşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan asker arkadaşları, komutanlarına içtima verip yemek duası etti.



1980-1981 yılları arasında Diyarbakır Devegeçidi'nde vatani görevlerini tamamlayan asker arkadaşları Ankara'da buluştu. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ulaşan Veysel Ayar ve Ahmet Gözüm'ün organize ettiği buluşmada asker arkadaşlar eski günleri yad edip, kah güldüler kah hüzünlendiler. Aralarında bulunamayan arkadaşlarını da telefonla arayarak heyecanlarını paylaşan asker arkadaşları, öz çekim yapmayı da ihmal etmediler. 39 yıl önce askerlik yaptıkları dönemdeki komutanlarının gelmesiyle birlikte hazır ol vaziyetine geçen asker arkadaşları temsili bir içtima verdiler.



39 yıl önce Diyarbakır Devegeçidi'nde rütbeli asker olarak görev yapan Hasan Köylü, "Hepinizi ilk gördüğümde 20 yaşında fidan gibi delikanlılardınız. Aradan 39 sene geçti, biraz saçlar ağarmış, kilolar alınmış, dişler dökülmüş ama sizleri sağlıklı gördüm. Böyle bir toplantıyı yaptığınız için de çok memnun oldum" dedi.



"Sosyal medya üzerinden haberleştik"



Grubun toplanmasında büyük emekleri olan Ahmet Gözüm, "Burada gördüğünüz arkadaşların hepsi 1980 yılında birlikte askerlik yaptığımız arkadaşlarımız. Sosyal medya üzerinden haberleşerek bugünü belirledik. Sağ olsun tüm arkadaşlarımız katıldı. Arkadaşlarımızı çok özlemiştik. 39 yılın özlemi vardı. Sabah saatlerinde buluştuk. Önce Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret ettik, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret ederek 'Fatiha'larımızı okuduk. Daha sonra Ankara dışından gelen arkadaşlarımız Külliye'yi görmemişti, orayı ziyaret ettik. Birkaç tane tanıyamadığımız arkadaşımız oldu. İsimleri tanıtınca onları da hatırladık. Geçmiş anlarımızı yad ettik konuştuk" dedi.



"Bugün devletimiz istese askere hazırız"



Sivas Ticaret Borsasında Başkan Vekili olan ve 60/1 olarak asker yaptığını belirten Hilmi Gül, "39 yıl boyunca da arkadaşlarımın bir kısmıyla telefonla görüşüyorduk ama görüşme imkanımız olmamıştı. 39 yıl önce de sayın komutanıma tekmil veriyorduk. O zamanlar bugünleri düşünemiyorduk ama bugün o günleri düşünüyoruz. Biz asker doğduk, her zaman askere hazır olduğumuzun tekmilini verdik komutanımıza. 39 yıl önceden bir şey kaybetmediğimizi, bugün devletimiz istese her zaman askere hazır olduğumuzun ispatını yaptık. Sivas'tan el işi hediyesi getirdim arkadaşlarıma. Bugün 24 kişiyle başlayan toplantılarımızı 1'inci Tabur ve 2'nci Tabur olarak devam etmek istiyoruz. Unutamadığımız çok şey var" ifadelerini kullandı.



"Bu yükleri üzerimizden attığımız zaman 'Eyvah bizim bir arkadaş grubumuz vardı' dedik"



39 yıl önce askerlik yaptığı arkadaşlarından 3 tanesinin vefat ettiğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Kaya Şimşek, "39 sene sonra asker arkadaşlarımızla buluştuk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz her zaman askeriz. Türk milleti olarak biz her zaman devletimizin, milletimizin uğruna can vermeye hazırız. Biz böyle yetiştik, böyle gördük. 18 ay askerlik yaptık. 18 ayda bizim topçu tugayı yeni kurulmuştu. O günün şartlarında biz çok emek harcadık o tugaya. Haklarımız helal olsun. Biz bu vatan için varız. O tugay yeni kurulduğunda toplarımız çamur içindeydi. Yağmur yağdığı zaman toplar ve obüsler çamura batıyordu. Tüm arkadaşlarımla dağlardan taşlar bulduk ve obüslerin altına koyduk yağmurdan, çamurdan koruduk. Bu anı hayal etmiyorduk, edemiyorduk. Her birimizin bir geçim sıkıntısı vardı. Kimimiz evliydi, çoluğumuz çocuğumuz vardı. Bu yükleri üzerimizden attığımız zaman 'Eyvah bizim bir arkadaş grubumuz vardı' dedik. 40 kişiye ulaştık. Burada şimdi 25 kişi var ama diğer arkadaşlar işleri olduğu için katılamadı. Bir dahaki sefere bu toplantıyı Sivas'ta yapmayı düşünüyoruz. Geleneksel hale gelecek" şeklinde konuştu.



"Veysel'le ölüme bile giderim"



60/3 tertip Veysel Ayar ve 60/3 tertip Ahmet Pala, birlikte nöbetçi çavuşluğunu yaptıklarını söylediler. 16 ay boyunca bir dilim ekmeği paylaştıklarını, hastalık dönemlerinde kollukları beraber tuttuklarını belirten asker arkadaşları, birbirlerinin yokluğunu belli etmediklerini dile getirdiler. Ahmet Pala, "Yeniden askerlik yapsak Veysel'le ölüme bile giderim" dedi. Veysel Ayar ise, "Şu an çağırsalar yine askerim" ifadelerini kullandı.



"Dolaplarımızın anahtarlarını birbirimize teslim ederdik"



Askerde altlı üstlü ranzaları paylaştıklarını söyleyen İsmail Demirel ve Haydar Avcı'nın üstte kimin yattığına dair yaptığı kısa sohbetten sonra eğlenceli anlar yaşandı. Onbaşı olanların üstte yattığına dair karara varılan sohbette iki arkadaş, "Arkadaşımla altlı üstlü yatıyorduk. Kardeş gibi 16 ayımız geçti. Birbirimizin arkadaşlığından memnunduk. Biz dolaplarımızın anahtarlarını birbirimize teslim ederdik. 39 yıl sonra da tekrar görüşmekten çok memnun olduk. Bizler sağ olduğumuz sürece bu samimiyet devam edip gidecek" dediler.



1980-1981 yılları arasında Diyarbakır Devegeçidi Topçu Taburu 1'inci ve 2'nci bataryada vatani görevini yapan asker arkadaşları, yemeğin ardından toplu fotoğraf çektirdi. - ANKARA