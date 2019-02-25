Son Dakika Haberleri: 39 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 21 Milyon Dolar Tazminat Alacak
BBC

39 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 21 Milyon Dolar Tazminat Alacak

7 dakika önce

ABD'nin California eyaletine bağlı Simi Valley kentinde, işlemediği cinayetler için 39 yıl hapis yatan 71 yaşındaki Craig Coley, 21 milyon dolar tazminat alacak.

39 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 21 Milyon Dolar Tazminat Alacak, System.String[]
ABD'nin California eyaletine bağlı Simi Valley kentinde, işlemediği cinayetler için 39 yıl hapis yatan 71 yaşındaki bir kişi, 21 milyon dolar tazminat alacak.

Craig Coley, 1978'de Rhonda Wicht adlı 24 yaşındaki bir kadını ve dört yaşındaki oğlunu öldürmekten suçlu bulunarak eyaletteki en ağır cezaya çarptırılmış ve 13 bin 991 gün hapis yatmıştı.

Dava, deliller ve ifadelerdeki tutarsızlıklar nedeniyle Coley'nin masum olduğuna inanan kentin polis müdürü Michael Bender'ın yardımıyla yeniden açılmıştı.

Bir iple boğularak öldürülen kadın ve yastıkla boğulan oğlundan alınan DNA örneklerinin Corey'nin DNA'sıyla uyuşmadığı açıklandı.

Cinayet sabahı Corey'yi ve arabasını evin önünde gördüğünü söyleyerek davanın kaderini belirleyen komşu da "Çok net göremedim" diyerek ifadesini değiştirdi.

Wicth ile ilişkisi olan ve o dönemde bir lokantanın müdürlüğünü yapan Corey'nin cinayet işlendiği saatlerde restoranda olduğu ortaya çıkmıştı.

Hapishanede üniversite bitirdi, yüksek lisansa başladı

Örnek bir mahkum olduğu söyleyen Corey'nin, hapishanede kendisini dine verdiği, üniversiteyi bitirdiği ve yüksek lisansa başladığı belirtiliyor.

22 Kasım 2017'de affedilerek hapisten çıkan Corey, Şükran Günü'nü polis müdürü ve ailesiyle birlikte geçirmişti.

2 milyon dolar da tazminat kurulundan aldı

Geçen yıl California Mağdur Tazminat Kurulu da Corey'ye 2 milyon dolar tazminat verilmesini kararlaştırdı. Bu, Corey'nin hapiste kaldığı her gün için 140 dolar alması anlamına geliyor.

Corey daha sonra federal mahkemede tazminat davası açtı. Ancak Simi Valley Belediyesi uzlaşmaya giderek tazminat talebine olumlu yanıt verdi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:54 

Polis, Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya
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