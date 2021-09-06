39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti

Jean-Plerre Adams, 39 yıllık yaşam savaşını bugün kaybetti.
Menisküs ameliyatı sırasında yapılan hatalı anestezi sonucunda 17 Mart 1982'de komaya giren Adams, bugün hayata veda etti. 1969'da evlenen Adams, eşi ile 13 yıl birliktelik yaşayabildi.
Adams, 1970-1973 yılları arasında Nimes Olympique, 1973-1977 yılları arasında OGC Nice ve 1977-1979 yılları arasında Paris Saint Germain formalarını giymişti.
Adams, Milli Takım'da Marius Tresor ile yaşadığı uyum sonrasında "Siyah muhafız" lakabını almıştı.
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