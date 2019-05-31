Son Dakika Haberleri: 39 yıllık uzaklık
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39 yıllık uzaklık

1 saat önce

Ulusal ligler sona erdi ve oyuncular tatile girmeden önce sıra milli maç mesaisinde.

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Ulusal ligler sona erdi ve oyuncular tatile girmeden önce sıra milli maç mesaisinde. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8 ve 11 Haziran’da sırasıyla Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak Türkiye Milli Takımı, bu maçlara hazırlanmak için bu akşam Yunanistan ile karşılaşacak.

İki komşu ülke bundan yaklaşık 30 yıl önce, 21 Eylül 1988’de, yine bir hazırlık maçında karşılaşmıştı. Maç İnönü Stadı’ndaydı. Türkiye, sekizinci dakikada Tanju Çolak’ın penaltısıyla 1-0 öne geçmiş, Yunanistan 39. dakikada Nikos Anastopoulas’la beraberliği yakalamıştı. Ardından ilk yarı bitmeden, Rıdvan Dilmen’in müthiş dribling’i sonrası topu içeri çevirdi ve Oğuz Çetin topu ağlara yolladı. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Türkiye, ikinci yarı Rıdvan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı 3-1 kazandı.





Ancak karşılaşma futbolun ötesinde de bir anlam taşıyordu. Bu iki ülkenin bu karşılaşma öncesi en son ne zaman yeşil sahalarda karşılaştığına bakacak olursanız takvimleri bir hayli geri sarmanız gerekecek.

1948’de iki, 1949’da bir hazırlık maçı yapan iki milli takımın yolu, 15 Mayıs 1949’dan 21 Eylül 1988’e kadar, yani 1949’da Atina’da oynanan maçtan yukarıda bahsedilen maça kadar kesişmeyecekti. Sebebi hepimizin malumu. Kıbrıs problemleri nedeniyle yaşanan politik gerginliklerin ve hatta savaşın etkileri meşin yuvarlağa da yansımıştı. Dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan 39 yıldan daha uzun bir süre karşılaşmadılar.

İki komşu ülke, 1988’deki söz konusu maçın hemen birkaç ay sonrasında, 29 Mart 1989’da, bu sefer Atina’da bir dostluk maçı daha yaptı. O maçı yine Türkiye, Rıdvan Dilmen’in golüyle 1-0 kazandı.

Bugünkü karşılaşma, gerginlikten uzak bir havada, iki ülke arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların unutulduğu bir atmosferde oynanacak.
Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:23 
Türkiye, Spor
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