Son Dakika Haberleri: #39;yunanistan, Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir Ülke Haline Gelmemeli'

#39;yunanistan, Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir Ülke Haline Gelmemeli'

52 dakika önce

'Yunanistan, terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemeli'

' Yunanistan, terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemeli'

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:15 Kaynak: Youtube

Yunanistan, Genel
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