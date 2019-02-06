#39;yunanistan, Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir Ülke Haline Gelmemeli'
52 dakika önce
'Yunanistan, terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemeli'
' Yunanistan
, terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemeli'
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:15 Kaynak: Youtube
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