'392 TL'lik baklava yediler' iddiaları ileri sürülmüştü! İBB'den belgeli yalanlama geldi - Son Dakika

Sanane banane :

Yorumlarda Kilosu 60 lira diyen arkadaş fıstık yerine bezelye koyulan yerlerde 60 lira doğrudur. Hakkıyla bu işi yapan yerlerden aldığında 110 lirayida geçti fiyatı bilgin olsun. Galiba sen en son 2015 de felan baklava yedin.