393 bin 771 ev hayvanı çiplendi - Son Dakika
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393 bin 771 ev hayvanı çiplendi

06.10.2022 11:07

EVCİL kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı.

EVCİL kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı. Yılbaşına kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri; il, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL para cezası uygulanarak. Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 ev hayvanına mikroçip takıldı.

Kimlik kartlarında bulunan vatandaşlık numarası gibi hayvanlara takılan mikroçiplerin de 15 karakterli seri numarası bulunuyor. Deri altına özel bir cihazla uygulanan, salt-okunur pasif radyofrekans tanımlama malzemesi olan mikroçip ile evcil hayvanlar sahiplerinin üzerine kaydedilmiş oluyor. Hayvanlara çip zorunluluğu kapsamında kullanılan pasif mikroçipler, evcil hayvanlara tanımlanan kimlik bilgilerini saklar ancak aktif olarak bilgi gönderimi yapmaz. Yönetmelik kapsamında kullanılan mikroçiplerin pili ya da dahili güç kaynağı yokken, mikroçipler özel okuyucu tarafından okundukları takdirde sakladıkları kimlik bilgileri görülebilir, bu bilgiler sayesinde evcil hayvanın sahibinin kim olduğu kolay şekilde tespit edilebilir. Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor.

Uygulama ile Türkiye'deki evcil hayvanların sayısının da tespit edilmesi amaçlanıyor. İşlem sonrasında mikroçip numarası ve evcil hayvan bilgileri uygulamayı gerçekleştiren veteriner hekim tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildiriliyor.

'HAYVANI KAYBOLDUĞUNDA 60 GÜN İÇİNDE BİLDİRMEK ZORUNDA'

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, yoğun şekilde kimliklendirme çalışmasına devam ettiklerini belirterek, "Ben mikroçipi insanlardaki TC'ye benzetiyorum. Tıpkı bizdeki kimlik numarası gibi hayvanlarımızın da kimlik numarası var. Biz Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak 'Patili dostlarımız bireydir, kimliklendirin' sloganı ile bu işe başladık. Birçok avantajı var; aşı takip, ilaç takip sistemi ile birlikte bunları bu sistemden de takip edebileceğiz. Bir başka avantajı da kaybolan hayvanlar için. Geçtiğimiz 1 yılda çok fazla örneğini gördük; kaybolan, kaçan hayvanların bulunması çok kolay oluyor. Vatandaşlarımız bir kedi bulup veterinere götürdüklerinde, sistemden bakılınca o hayvanın kime ait olduğu, iletişim bilgilerine kadar oluyor. Sahibini arıyoruz, hayvanını bulduğumuzu söyleyip, kavuşmalarını sağlıyoruz. Artık hayvanlarımızı sokağa terk edemiyoruz, bunun bir cezası var. Hayvan sahibinin şöyle de bir yükümlülüğü var; hayvanı kaybolduğunda 60 gün içinde bunu bildirmek zorunda, bildirmiyorsa sokakta yakalandığında terk edilmiş olarak kabul ediliyor ve idari para cezasına çarptırılıyor. 3 aylık bir süre kaldı, son güne bırakmadan bir an önce çip taktırsınlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Aralık, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 393 bin 771 ev hayvanı çiplendi - Son Dakika

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