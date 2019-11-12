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397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı
7 saat önce
397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandıİSTANBUL - Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı
İSTANBUL - Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.
Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle Mobil Park timleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. isimli küçük yaştaki şahsı yakaladı. Muhafaza altına alınan şahsın sorgusunda, 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi.
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