Son Dakika Haberleri: 397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı

7 saat önce

397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandıİSTANBUL - Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yankesicilik, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle Mobil Park timleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. isimli küçük yaştaki şahsı yakaladı. Muhafaza altına alınan şahsın sorgusunda, 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi.

397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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