399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor! - Son Dakika
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399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor!

17.06.2022 11:42
399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor!

Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor. Tüm platformlar için kısa süreliğine sunulacak fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre, Assassin's Creed Origins önümüzdeki hafta sonu tüm platformlar için ücretsiz olacak. Ancak hafta sonunu beklemeden hemen indirebilir ve 20 Haziran'a kadar oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz Assassin's Creed Origins nasıl alınır?

Ubisoft Connect, Xbox Series X|S ve Xbox One, PS5, PS4 ve Windows için önceden yüklenebilir hale getirildi. Hafta sonu başlayacak kampanya kapsamında iki boyunca oyunu deneyebilir ve isterseniz satın alarak oynamaya devam edebilirsiniz.

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Ubisoft, Assassin's Creed Origins'i neredeyse tüm platformlarda ücretsiz olarak sunmasıyla merak uyandırdı. Ayrıca oyunun Steam'de 40,35 TL'den, Xbox'ta 90 TL'den ve PlayStation Store'da ise 399 TL'den oyunculara sunulduğunu hatırlatalım.

399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor!

Ubisoft'un açıklamasında ücretsiz hafta sonu kampanyası ile oyuncular Antik Mısır'ı keşfedecek ve Assassin's Brotherhood'un başlangıç ??hikayesini deneyimleyecek. AC: Origins ile Brotherhood'un kurucularından olan Bayek of Siwa'yı oynamak mümkün. Ayrıca oyunu etkinlikten hemen sonra satın almayı seçerseniz, kaydettiğiniz tüm ilerlemeler hesabınıza aktarılacak.

Kısa süreli kampanya sayesinde oyunu hemen Xbox Series X|S ve Xbox One, PS5, PS4 ve Windows'a indirebilir ve 18-19 Haziran tarihleri arasında oynayabilirsiniz.

2017 yılında çıkış yapan Assassin's Creed Origins, son olarak 2020 tarihinde güncellenen rapora göre, 10 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Fakat serinin bir sonraki oyunu Assassin's Creed Odyssey bu rakamı geride bırakmayı başardı.

399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor!

Origins müjdesine ek olarak Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla ile ilgili de bazı detaylar paylaştı. Açıklamaya göre, Assassin's Creed Valhalla genişleme paketi bu yıl içinde piyasaya sürülecek. Ayrıca Assassin's Creed serisindeki bir sonraki oyun Eylül ayındaki özel bir etkinlik sırasında gösterilecek.

Peki siz ücretsiz Assassin's Creed Origins hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Ubisoft, xbox, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 399 TL değerindeki Assassin's Creed Origins ücretsiz oluyor! - Son Dakika

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