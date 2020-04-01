3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler - Son Dakika

3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler

6 saat önce

Edirne'de, Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticisi 13 kadın, 3D yazıcılardan üretilen siper maskeler, sağlıkçıların yüz hatlarında tahribat yaptığı için, asetat, sünger ve lastik kullanarak yeni tip siper maske üretiyorlar.

3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler, System.String[]

Edirne'de, Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticisi 13 kadın, 3D yazıcılardan üretilen siper maskeler, sağlıkçıların yüz hatlarında tahribat yaptığı için, asetat, sünger ve lastik kullanarak yeni tip siper maske üretiyorlar. 13 usta öğretici kadın her gün bin adet siper maske, 500 adet normal maske üreterek, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli personele ücretsiz olarak gönderiyor.


Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'nın koordinasyonunda, 13 usta öğretici kadın ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardımlaşma Merkezi 'SODAM'nde bin adet yeni siper maske ve 500 adet normal maske üreterek, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak gönderdiklerini söyledi.


"Herhangi bir maliyet ücreti talep etmiyoruz"


Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç, "Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda; İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Önder Arpacı'nın desteği ile Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğreticilerimizle birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan siper maske ve normal maske dikimine başladık. 13 usta öğreticimizle bu işe başladık. Malzeme temini, işçiliği bize ait, herhangi bir maliyet ücreti talep etmiyoruz. Hazırladığımız maskeleri ücretsiz bir şekilde yerine teslim edeceğiz" dedi.


"Günde bin adet siper maske, 500 adet normal maske üretiyoruz"


Dinç, "3D yazıcılar ile yapılan maskelerin doktorlarımızın yüz hatlarında tahribata neden olduğunu biliyoruz, bu sebeple; asetat, sünger ve lastik kullanarak siper maske üretiyoruz. Günde bin adet siper maske 500 adet, normal maske üretiyoruz. Usta öğreticilerimiz bu konularda çok deneyimli, maskelerin yapımı da oldukça kolay. Kısa sürede de istenilen adette maskeye ulaşabiliyoruz. Piyasada, yok satan maskeleri hem kısa sürede hem de maliyeti çok düşük bir şekilde üretebiliyoruz. Ücretsiz olarak teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Usta öğreticilerimiz ile gelirlerimizi bağışlayacağız"


Dinç, son olarak ise 'Bizbizeyeteriz' kampanyasına gönülden destek verdiklerini belirterek, "Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da; usta öğreticilerimiz ile birlikte piyasaya yapıp sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi bağışlama kararı aldık" diye konuştu. - EDİRNE

Devlet Hastanesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti. Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti.         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 21:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]