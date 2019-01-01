Son Dakika Haberleri: 3d Yazıcı Merkezine Ziyaretçi Akını

3d Yazıcı Merkezine Ziyaretçi Akını

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriliyor.

3d Yazıcı Merkezine Ziyaretçi Akını, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriliyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın projelerinden olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Körfez Mahallesi'nde bulunan merkezde İzmitliler dışında, diğer il ve ilçelerinden ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Kendi alanında Türkiye'de ilk olan 3D Merkezi, Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden öğrenciler ve öğretmenler de ziyaret etti. Ziyaretçilere merkezdeki 3 boyutlu yazıcı sistemleri ve tasarım konularında bilgilendirme ve eğitim verildi. 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezinden memnuniyetini belirten ziyaretçiler, "Böyle bir merkezi kazandıran İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a çok teşekkür ederiz" dediler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Nevzat Doğan, Kocaeli, İzmit, Güncel
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