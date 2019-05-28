Son Dakika Haberleri: 3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı
Son Dakika Ekonomi Haber

3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı

1 saat önce

Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.

3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı, System.String[]
Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno- Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:23 
Moda, Paris, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:16:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]