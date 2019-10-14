"3T Arası Hayat" projesi öğrencilerle aileleri buluşturuyor

Ağrı'da yürütülen ve öğrencilerin okul dışında teknolojiye bir süre ara vererek aileleri ve arkadaşları ile zaman geçirmesini sağlamayı amaçlayan "3T Arası Hayat" projesi uygulanmaya başladı.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başlatılan "3T Arası Hayat" projesi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin teknolojiye ara verip aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Aile içi iletişimi güçlendirip öğrenciler ile çocukların teknolojiyi dengeli kullanma alışkanlığını kazandırmasını amaçlayan projeyle çocukların teknoloji bağımlısı olmaması da hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler ve çocuklar telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak tutulup aileleri ya da arkadaşları ile kitap okuyor, oyun oynuyor ve müzik dinleyerek zaman geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da hedefledikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatarak, "3T Arası Hayat" projesinin hem öğrenciler hem de ailelerden destek gördüğünü söyledi.

Projeyle öğrencilerin teknoloji bağımlısı olmaması ve teknolojiyi orantılı kullanmalarını sağlamanın amaçlandığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Projeyle eğitimin kilit unsurlarından olan öğrenci ve velilerimizin aile içi dayanışma noktasında bütünlük oluşturması ve bu bütünlüğün öğrencinin akademik başarısına yansıması hedeflenmiştir. Ailenin rol model olma konusundaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencisine zaman ayıran, onun varlığını hisseden bir ebeveyn hem kendisinin hem de öğrencisinin kişisel gelişimine katkıda bulunacaktır. İl genelindeki bu çalışma ile okul, aile ve öğrenci üçleminde farkındalık yaratmak istiyoruz."