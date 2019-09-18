Son Dakika Haberleri: 3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde...
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3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde...

1 saat önce

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz.

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar:

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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