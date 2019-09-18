3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde...
1 saat önce
3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: AA
3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: "(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz."
Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı