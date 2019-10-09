3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:46
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