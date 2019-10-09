Son Dakika Haberleri: 3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak
Son Dakika Ekonomi 3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak

3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak

51 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.

3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.

Fatih Metin, Karacabey, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:46 
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