3tl Süt Vs. 39tl Süt | #nefarkvar
1 saat önce
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en ucuz en pahalı karşılaştırmasını süt üzerinden yaptım. Yulaf sütü, pirinç sütü, badem sütü, tahinli süt, laktozsuz süt, hindistan cevizi sütü gibi ürünleri karşılaştırdım. #nefarkvar.
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en ucuz en pahalı karşılaştırmasını süt üzerinden yaptım. Yulaf sütü, pirinç sütü, badem sütü, tahinli süt, laktozsuz süt, hindistan cevizi sütü gibi ürünleri karşılaştırdım. #nefarkvar
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:10 Kaynak: Youtube
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