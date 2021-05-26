3x3 Basketbol A Milli Erkek Takımı, Olimpiyat Elemeleri oynayacak - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemeleri, bugün Avusturya'nın Graz kentinde başladı.

30 Mayıs'ta sona erecek elemelerde kadınlarda ve erkeklerde 20'şer olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Erkekler kategorisinde turnuvada yer alacak Türkiye, bu akşam ilk iki maçını oynayacak.

Milliler turnuvada A Grubu'nda Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile mücadele edecek. Gruptaki ilk maçında bugün TSİ 20.05'te Brezilya ile karşı karşıya gelecek Milli Takım, TSİ 22.35'te de Moğolistan ile oynayacak. 28 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00'de Çekya ile gruptaki üçüncü maçına çıkacak olan Milliler, gruptaki son maçında Polonya ile aynı gün TSİ 22.10'da karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği elemelerde çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final maçını kazanan iki takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan takım Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

Milli Takım'ın maç programı şu şekilde:

26 Mayıs Çarşamba

20.05 Brezilya - Türkiye

22.35 Moğolistan - Türkiye

28 Mayıs Cuma

18.00 Türkiye - Çekya

22.10 Türkiye - Polonya - İSTANBUL