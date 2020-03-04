3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelendi.

3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 2020'de ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenmesi planlanan elemeleri, artan sağlık endişeleri sebebiyle 18- 22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.

Açıklamada, turnuvanın 24-26 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de FIBA 3x3 Üniversite Oyunları Elemeleri Turnuvası'ndan önce yapılması gerekliliği de göz önünde bulundurularak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yakın iş birliği içinde, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, virüs sebebiyle FIBA 3x3 Asya Kupası'nın başka bir tarihe alındığı, Asya 16 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nın iptal edildiği ve 13 Mart'ta Senagal'de başlaması planlanan Basketbol Afrika Ligi'nin ilk sezonunun başlangıç tarihinin ertelendiği de duyuruldu.

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın
Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi Annesi felç geçiren Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Şu anda durumu stabil

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:44:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]