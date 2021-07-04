SPOR 3x3 Basketbol Turnuvası'nda İstanbul finalistleri belli oldu

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan, dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye finali için 4 takım daha belli oldu. İstanbul'daki eleme sonunda Wissam Ben Yeter, İstanBull's, Ne Alakası Var ve Hercules adını finale yazdırdı.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbolu etkinliklerinden Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda final heyecanı yaklaşıyor. Üçer kişilik takımların Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuva kapsamında 4 elemeden üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tüm eleme noktalarında olduğu gibi İstanbul'da da mücadele yeniden tasarlanan Abbasağa Basketbol Sahası'nda oynandı. İstanbul'daki eleme sonunda Wissam Ben Yeter, İstanBull's, Ne Alakası Var ve Hercules takımları adını Türkiye finaline yazdırdı.

Bursa'da 12 Haziran tarihindeki ilk eleme ile başlayan heyecan, 19 Haziran'da Ankara'da sürmüştü. İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında ise mücadele 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak ve turnuvanın tüm finalistleri belli olacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise yine İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile kesinleşecek. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

FİNAL TASARIMI DİLARA UÇAR'A AİT

Half Court'un bu seneki en büyük sürprizinin kazananı da belli oldu. 'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmak için mücadele etti. Yapılan tasarımlar arasında en iyisi Dilara Uçar'ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir'deki Türkiye finalinin oynanacağı sahayı süsleyecek. Böylece Uçar'ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

21 SAYIYA ULAŞAN İLK TAKIM KAZANIYOR

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.