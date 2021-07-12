SPOR 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

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İZMİR, (DHA) - İzmir'de düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Sportiva Alsancak Premium takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; çok sayıda başarılı sokak basketbolcusunun mücadele ettiği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda 16 takım mücadele etti. Çekişmeli geçen finaller sonunda Sportiva Alsancak Premium takımı mutlu sona ulaştı.

Türkiye şampiyonunun belirlendiği finalin oynanacağı sahanın zemini, 'Saha Senin' çağrısına kulak veren basketbol severlerin katıldığı yarışma sonrasında yeniden tasarlandı. Tasarımlar arasında en beğenileni olan, Dilara Uçar'ın hayata geçirdiği tasarım İzmir'de Türkiye Finali'nin oynandığı Bostanlı Rekreasyon Alanı Basketbol Sahası'nı süsledi.

Bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak bilinen Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olan Sportiva Alsancak Premium takımının kaptanı Kıvanç Dinler, "Öncelikle Red Bull'a teşekkür ediyorum. Burada birbirinden yetenekli harika gençler var. Onlar bu sporu seviyorlar. Red Bull Half Court'ta ortam inanılmaz çok büyük bir organizasyon. Her bir turnuvada yeni yıldızlar çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.