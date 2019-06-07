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3x3 basketbolda genç milliler dünya ikincisi

1 saat önce

3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

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3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalde ABD'ye 16-12 yenilen ay-yıldızlılar, turnuvayı 2. sırada tamamladı.
A Grubu karşılaşmalarında oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen milliler, ev sahibi Moğolistan'ı 21-18'lik skorla mağlup etmişti.
Ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Arjantin'i de 13-11 geçerek finale yükselme başarısı göstermişti.
Tolga Tekinalp antrenörlüğündeki milli takım Göktuğ Baş (Anadolu Efes), Atakan Erdek (Bandırma Kırmızı), Çağatay Özkan (Pınar Karşıyaka) ve İnanç Mert Hotamış'tan (Pınar Karşıyaka) oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:31 Kaynak: AA
Moğolistan, basketbol, Spor
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