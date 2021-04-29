3x3 basketbolda kadın ve erkek milli takımları, 8 Mayıs'ta İzmir'de kampa girecek

Kadın ve erkek milli takımlarının aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımların hazırlıklarını İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda başantrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 11 Mayıs Salı gününe kadar sürdüreceği belirtildi.

FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'ne hazırlanan kadın ve erkek basketbol milli takımları, 8 Mayıs Cumartesi günü kampa girecek.

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Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde