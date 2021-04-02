3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılacak

3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, milli takımın antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 6 Nisan Salı günü İstanbul'da kampa gireceği kaydedildi.
Millilerin, iki günlük kamp döneminin ardından 9-12 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için bu ülkeye gideceğe belirtildi.
Milli takımın kadrosu; Mert Yavi, Eren Dekan Bayraktar, Mert Başdan, Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen ve Berk Nehir Çağlıyan'dan oluşuyor.
Kaynak: AA
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