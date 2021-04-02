3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılacak

Millilerin, iki günlük kamp döneminin ardından 9-12 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için bu ülkeye gideceğe belirtildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, milli takımın antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 6 Nisan Salı günü İstanbul 'da kampa gireceği kaydedildi.

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