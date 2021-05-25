3x3 Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat elemelerinde mücadele edecek

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası yarın başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın katılacağı 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, 26-30 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek.
Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile beraber A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçına yarın Brezilya karşısında çıkacak.???????
Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs'ta oynanacak.
Yarı final maçlarını kazanan 2 takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan ekip, Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Brezilya-Türkiye
22.30 Moğolistan-Türkiye
28 Mayıs Cuma:
18.00 Türkiye-Çekya
22.15 Türkiye-Polonya
Kaynak: AA
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