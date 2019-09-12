Son Dakika Haberleri: 3X3 StreetBall Turnuvası başladı
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3X3 StreetBall Turnuvası başladı

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası başladı.

3X3 StreetBall Turnuvası başladı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası başladı.


Gökmeydan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kampüsü'nde gerçekleşen turnuvanın açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda sporsever katıldı. 32 takım, 128 sporcu, 12 hakem ve 2 gönüllünün katıldığı turnuva 2 gün sürecek. Eleme usulü olarak 15 dakikalık maçlar şeklinde oynanan turnuvaya, şehir dışından da takımlar katıldı. Turnuvanın ilk maçı ise Başkan Kurt'un başlangıç atışı ile başladı. Turnuvada gençlerle bir araya gelen Başkan Kurt, gençlerle Türk Basketbolu hakkında sohbet etti.


Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak amatör sporları canlandırmak istediklerini söyledi. Eskişehir'de basketbol ligi olmadığına dikkat çeken Başkan Kurt, bunun Eskişehir'in ayıbı olduğunu kaydetti. "Sizin daha çok maç yapmanızı sağlamak Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün görevidir. Bunu yapmıyorlarsa bu işi bıraksınlar" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


"Ben Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürüne de söyledim, eğer sizden de olumlu talep gelirse bu işi daha düzgün bir biçimde organize edelim. Basketbol ligini biz kuralım. Odunpazarı Belediyesi Basketbol Ligi olsun. Sizde ciddi ciddi takımlarınızı kurun, maçınızı yapın. Gerekli prosedürleri de aşarız. Bu işi gerçekleştirelim. Eskişehir'deki potansiyele yazık etmeyelim. Beşincisini düzenlediğimiz basketbol turnuvamız hayırlı olsun. Amatör arkadaşlara sonu kadar destek olacağız. Geçen hafta bir voleybolcu gencimizi Fenerbahçe'ye verdik. Hayatı kurtuldu. Sizlerden de başarılı sporcular çıkacağını biliyorum." - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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