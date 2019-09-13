Son Dakika Haberleri: 3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor Haber

3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası sona erdi.

3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası sona erdi. 128 sporcunun katıldığı turnuvanın şampiyonu Hido adlı takım oldu.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi. Gökmeydan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kampüsü'nde gerçekleşen 3X3 StreetBall Turnuvası, iki gün sürdü. 32 takım, 128 sporcu, 12 hakemin katıldığı 3X3 StreetBall Turnuvası, eleme usulü olarak 15 dakikalık maçlar şeklinde oynandı. Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın birincisi Hido oldu. Turnuvanın ikinciliğini Paspas kazanırken üçüncülüğü ise Yaşlılar göğüsledi. Turnuvaya katılan bütün takımlara çeşitli hediyeler ile madalya ve katılım sertifikası verildi. Dereceye girenlere ise sırt çantası, kol saati, kamp sandalyesi tişört hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Gökmeydan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı
Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Metin Oktay'ı andı İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:43:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]