Son Dakika Haberleri: 3x3 U18 Erkek Takımı, Dünya ikincisi
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3x3 U18 Erkek Takımı, Dünya ikincisi

1 saat önce

Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası'nda mücadele eden 3x3 U18 Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD'ye 16-12'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

3x3 U18 Erkek Takımı, Dünya ikincisi, System.String[]
Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası'nda mücadele eden 3x3 U18 Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD'ye 16-12'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası'nda mücadele eden 3x3 U18 Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD'ye 16-12'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlar, 3x3 U18 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.

A Grubu karşılaşmalarında oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen 3x3 U18 Erkek Takımı, ev sahibi Moğolistan'ı 21-18'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Arjantin'i de 13-11 geçerek finale yükselme başarısı gösterdi. 3x3 U18 Dünya Kupası finalinde milliler, ABD'ye 16-12 kaybederek turnuvayı ikinci olarak noktaladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Moğolistan, Spor
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