Son Dakika Haberleri: 4×4 Dünyası Atv Challenge Başlıyor

4×4 Dünyası Atv Challenge Başlıyor

1 saat önce

CARMEDYA – ATV Challenge heyecanı yeni formatıyla hayatımıza geri dönüyor. Mücadele Şile Yeşilvadi’de yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda “Yeşilvadi ATV Cup” ismiyle düzenlenen bu heyecan dolu yarış, yoğun istek üzerine tekrar hayatımıza giriyor. 21 Nisan Pazar günü “4X4 DÜNYASI ATV CHALLENGE” ismiyle yine Şile Yeşilvadi’de yapılacak olan toz ve çamur dolu bu kapışma motorsporu severlere heyecan dolu...The post 4×4 Dünyası ATV Challenge başlıyor appeared first on Carmedya.

4×4 Dünyası Atv Challenge Başlıyor, System.String[]
CARMEDYA - ATV Challenge heyecanı yeni formatıyla hayatımıza geri dönüyor. Mücadele Şile Yeşilvadi'de yapılacak.



Geçtiğimiz yıllarda "Yeşilvadi ATV Cup" ismiyle düzenlenen
bu heyecan dolu yarış, yoğun istek üzerine tekrar hayatımıza giriyor. 21 Nisan
Pazar günü "4X4 DÜNYASI ATV CHALLENGE" ismiyle yine Şile Yeşilvadi'de yapılacak
olan toz ve çamur dolu bu kapışma motorsporu severlere heyecan dolu saatler
yaşatacak.



2'li kalkışlı seyirci etabı

21 Nisan Pazar günü teknik kontrolden geçmiş tüm
yarışmacılar antrenman ve sıralama turlarını tamamladıktan sonra 2'li kalkışlı,
çift etaplı, eleme usulü ile yapılacak olan kapışma için hazır olacaklar. 2
araç, yan yana ve aynı anda start alarak kapışmaya başlayacak. Tüm kalkışlar
tamamlandıktan sonra en iyi zamanlara bakılarak bir üst eleme yarışına girecek
olan yarışçılar belirlenecek. Bu süreç son iki araç kalana kadar devam edecek.
Ve en büyük kapışma en iyi iki yarışçı arasındaki final yarışında yaşanacak.



Çamurda drag

Kapışmanın ardından seyirciler için yeni heyecan "Çamur
Çukuru" olacak. Etkinliğe gelen her ATV sahibinin katılabileceği, tamamen
eğlence ve çamur odaklı, 2'li kalkışlar ile eleme usulü olarak yapılacak olan
"Çamur Drag"da kıran kırana geçen mücadele bu parkurun kazananı belirleyecek. Heyecana
ve çamura doyulacak olan günde sponsor çadırlarının bulunduğu, yiyecek ve kahve
stantlarının da olduğu etkinlik alanı misafirlerin keyifli ve kaliteli zaman
geçirmesi için hazır olacak. "4×4 Dünyası ATV Challenge" yarışı, Türkiye
Motosiklet Federasyonu (TMF) bünyesinde ki BAMOS kulübü tarafından özel yarış
statüsünde organize edilmektedir.

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Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:08 
Şile, Otomobil
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