CARMEDYA - ATV Challenge heyecanı yeni formatıyla hayatımıza geri dönüyor. Mücadele Şile Yeşilvadi'de yapılacak.Geçtiğimiz yıllarda "Yeşilvadi ATV Cup" ismiyle düzenlenenbu heyecan dolu yarış, yoğun istek üzerine tekrar hayatımıza giriyor. 21 NisanPazar günü "4X4 DÜNYASI ATV CHALLENGE" ismiyle yine Şile Yeşilvadi'de yapılacakolan toz ve çamur dolu bu kapışma motorsporu severlere heyecan dolu saatleryaşatacak.2'li kalkışlı seyirci etabı21 Nisan Pazar günü teknik kontrolden geçmiş tümyarışmacılar antrenman ve sıralama turlarını tamamladıktan sonra 2'li kalkışlı,çift etaplı, eleme usulü ile yapılacak olan kapışma için hazır olacaklar. 2araç, yan yana ve aynı anda start alarak kapışmaya başlayacak. Tüm kalkışlartamamlandıktan sonra en iyi zamanlara bakılarak bir üst eleme yarışına girecekolan yarışçılar belirlenecek. Bu süreç son iki araç kalana kadar devam edecek.Ve en büyük kapışma en iyi iki yarışçı arasındaki final yarışında yaşanacak.Çamurda dragKapışmanın ardından seyirciler için yeni heyecan "ÇamurÇukuru" olacak. Etkinliğe gelen her ATV sahibinin katılabileceği, tamameneğlence ve çamur odaklı, 2'li kalkışlar ile eleme usulü olarak yapılacak olan"Çamur Drag"da kıran kırana geçen mücadele bu parkurun kazananı belirleyecek. Heyecanave çamura doyulacak olan günde sponsor çadırlarının bulunduğu, yiyecek ve kahvestantlarının da olduğu etkinlik alanı misafirlerin keyifli ve kaliteli zamangeçirmesi için hazır olacak. "4×4 Dünyası ATV Challenge" yarışı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) bünyesinde ki BAMOS kulübü tarafından özel yarışstatüsünde organize edilmektedir.The post 4×4 Dünyası ATV Challenge başlıyor appeared first on Carmedya.