Son Dakika Haberleri: "4×4 Dünyası Offroad Fest"
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"4×4 Dünyası Offroad Fest"

40 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest" kapsamında görev alan kamu kurumlarına plaket verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest" kapsamında görev alan kamu kurumlarına plaket verildi.
Mudurnu'nun Beyçayırı mevkinde düzenlenen festivalde görev alan kamu kurumları ile çevre güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine festivalin organizatörü Mehmet Erel tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Erel, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Necdet Türker, Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Hüseyin Turanlı ile diğer kurumları ziyaret etti.
Kendilerine festivalin düzenlenmesi konusunda yardımcı olan herkese çok teşekkür ettiğini kaydeden Erel, Mudurnu'dan çok mutlu ayrıldıklarını ve gelecek yıl daha güzel bir organizasyonla Mudurnu'da olmak istediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Mudurnu, Güncel
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