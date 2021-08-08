4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü

Aşk Yeniden ve ardından da Kadın dizilerindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun zamandır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ten çocuk bekliyor. 4,5 aylık hamile olan oyuncunun karnı da görüldü.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hamileliğinde beşinci ayına gireceğini ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi.

Güzel oyuncunun karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.