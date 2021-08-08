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4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü - Son Dakika

4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü

08.08.2021 23:01
4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü, System.String[]

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'ten 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı göründü. Çiftin bebeklerinin kız olacağı da daha önceden biliniyordu.

Aşk Yeniden ve ardından da Kadın dizilerindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun zamandır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ten çocuk bekliyor. 4,5 aylık hamile olan oyuncunun karnı da görüldü.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hamileliğinde beşinci ayına gireceğini ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi.

Güzel oyuncunun karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü
4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Hamilelik, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü - Son Dakika Magazin


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