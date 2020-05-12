4-5 inek besleyene İŞKUR'dan istihdam desteği isteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 4-5 inek besleyene İŞKUR'dan istihdam desteği isteği - Son Dakika Ekonomi

4-5 inek besleyene İŞKUR'dan istihdam desteği isteği

6 saat önce

Kırsal kesimde ekonomik kalkınma sağlanırken, buna dayalı olarak nüfus göçünün de önlenmesi için köylerde yaşayanlara devletin istihdam desteği sağlaması istendi.

4-5 inek besleyene İŞKUR'dan istihdam desteği isteği, System.String[]

Kırsal kesimde ekonomik kalkınma sağlanırken, buna dayalı olarak nüfus göçünün de önlenmesi için köylerde yaşayanlara devletin istihdam desteği sağlaması istendi.


Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Karadeniz Bölgesi'ndeki oda ve borsa başkanları ile video konferans sistemi ile yaptığı son toplantıda konuyu dile getirerek teklifini tekrar iletti.


Borsa olarak 4 ay önce başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet kademesindeki yetkili ve ilgililere konuyu rapor halinde iletip gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediklerini hatırlatan Ergan " Dünyada organik ve kaliteli hayvansal ürünlere olan talep giderek artıyor. Trabzon'da, özellikle de Tonya ve çevresinde coğrafi işarete de sahip meşhur Tereyağı üretilmektedir. Ancak süt temininde son yıllarda büyük bir azalma yaşandığı için mamul üretiminde güçlük çekilmektedir" dedi.


"Eğitimde taşımalı sistem ile birlikte İŞKUR'un Toplum Yararına Programının da olumsuz etkisiyle kırsaldan kentlere nüfus göçü yaşanmıştır" diyen Ergan, "Bu tablo kırsalda evinde 2 ila 5 tane süt ineği bulunduranların da şehirlere göç edip, üretimi sonlandırmalarına vesile olmuştur. Bunun önlenmesi, hatta tersine döndürülmesi gerekiyor. Çare Trabzon ve yöresinde ev ekonomisi işletmeciliği şekliyle hayvansal üretimin desteklenmesidir. Bunun için köylerindeki evlerinde, arazilerini kullanarak 4-5 inek besleyip, süt üretimi yapan-yapacak ailelerde bir kişinin tıpkı İŞKUR'un Toplum Yararına Programı'nda olduğu gibi SGK lı olarak, asgari ücretle desteklenerek istihdam edilmesi yeterlidir" diye konuştu.


Yörede yaptıkları araştırmalar ve görüşlerini aldıkları köylülerin isteklerinin de bu yönde olduğunu ifade eden Ergan "Kentlerdeki kamu kuruluşlarında yapılan Toplum Yararı Program (TYP) istihdam şeklinin bir kısmının buralara aktararak uygulamaya geçmek mümkündür" diyerek, 2 yıldan beri talep edip gündeme taşıdıkları sorunu, AK Parti milletvekili Salih Cora'nın da destekleyip parlamento gündemi de getirdiğini ancak şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi. - TRABZON

Trabzon, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:43 Kaynak: İHA


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