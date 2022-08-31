Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5) - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5)

31.08.2022 17:41
Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5)

4.5'LİK YENİ SARSINTI Ege Denizi'nde, Kuşadası açıklarında, saat 17.02'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4.5'LİK YENİ SARSINTI

Ege Denizi'nde, Kuşadası açıklarında, saat 17.02'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 6,70 kilometre derinliğindeki deprem, Kuşadası ve Didim ilçelerinin yanı sıra İzmir'den de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası açıklarında saat 12.56'da meydana gelen 4.7 ve 13.10'da kaydedilen 5.1 büyüklüğündeki depremlerden bu yana artçı sarsıntıların sayısı ise 42'ye ulaştı.


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Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Kaynak: DHA

Ege Denizi, Kuşadası, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5) - Son Dakika

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