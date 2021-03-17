4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak - Son Dakika

4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak

17.03.2021 08:50

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşının Türkiye'ye ilk parti teslimatı bu ay yapılacak. İlk teslimatta 4.5 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

Çin'in Sinovac firmasına ait inaktif aşı olan CoronaVac aşısından sonra genetik teknolojiyi (mRNA) kullanarak Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech aşısı da Türkiye'de kullanıma girecek.

30 MİLYON DOZ HEDEFLENİYOR

Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, ilerleyen dönemde mutabakat sağlanması halinde 30 milyon doza kadar aşı aynı şartlarda temin edilebilecek.

FİYATI 12 DOLAR

Sabah'ın haberine göre TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, kurumun faaliyetlerini anlatıp milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özdemir, BioNTech- Pfizer aşısı için geçen yılın sonunda bir anlaşma sağlandığını, ancak anlaşmada bir iki düzeltme yapıldığı için bugüne kadar gelindiğini belirterek, "Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" bilgisini paylaştı.

AŞI OLANLARIN SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Mart itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 11 milyon 890 bini aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 950'i, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 3 milyon 900 bini geçti.

Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler, şirketle aşının tedariği konusunda yapılan görüşmelere de yansıdı. Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi ile herhangi bir aşı anlaşması yapmadığı belirtildi. Önceki açıklamalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin sürdüğünü, ön sözleşme imzalanmasına karar verilebileceğini ifade etmişti

4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak

Pfizer, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki saldırgan ABD'yi kana buladı! 3 ayrı masaj salonuna saldırıp 8 kişiyi öldürdü Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu
700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! 700 kovandaki binlerce arısı telef oldu! "Umutlarımı da gömüyorum" diyerek mezar kazıp başlarında dua etti         
08:53
Erol Bulut'tan istifa açıklaması: Kötü değiliz, istatistikler de benim yanımda Erol Bulut'tan istifa açıklaması: Kötü değiliz, istatistikler de benim yanımda         
08:39
Vaka sayısının patladığı Kayseri'de Valilik harekete geçti: Kısıtlamalar geri geldi Vaka sayısının patladığı Kayseri'de Valilik harekete geçti: Kısıtlamalar geri geldi         
07:56
Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir         
07:43
Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım         
00:57
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de bayağı iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de bayağı iyiymişsiniz         
17:12
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 09:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4.5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı, Mart sonuna kadar Türkiye'de olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei