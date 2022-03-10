4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA - Son Dakika
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4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA

10.03.2022 12:05

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan ve kendisine güvenip altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırdığı iddia edilen M.E. (37), İstanbul'da yakalandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan ve kendisine güvenip altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırdığı iddia edilen M.E. (37), İstanbul'da yakalandı. Vatandaşları yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.E.'nin, polise verdiği ifadede, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.

Önder Caddesi'nde yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan M.E. (37), iddiaya göre alışveriş yapmak için dükkanına gelen çevre esnaf ve mahalliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi. Kendisine güvenen vatandaşları oyaladığı öne sürülen M.E., geçen 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatan M.E., ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, gözyaşları içerisinde dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, M.E. hakkında polise şikayetçi oldu.

4.5 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma başlatan polis, yaklaşık 4,5 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından, kuyumcu M.E.'nin, akrabası olan M.E."nin (34) desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün, gözaltına alınan M.E. ile ona yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu M.E., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'deki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dedi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA
4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA
4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN KUYUMCU VE ONA YARDIM EDEN YAKININA TUTUKLAMA - Son Dakika
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