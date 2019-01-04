4,5 Ton Hurda Demir Çalan Hırsızlar Yakalandı
3 dakika önce
Gaziantep'te bir iş yerinden 4,5 ton hurda demir malzemesi çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerinden 4,5 ton hurda demir malzemesi çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde A.S.'ye ait iş yerinden 13 gün önce 4,5 ton hurda demir çalındı. Olayın ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 9 bin TL değerinde hurda demirleri çaldığı iddiasıyla M.A., M.G. ve S.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan operasyon ile yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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